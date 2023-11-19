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الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فيزا تكافل وكرامة متوقفة منذ 5 سنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

 

خمس سنوات أصرخ وأستغيث بالسادة مسئولى الشئون الاجتماعية بدار السلام القاهرة، ولا أحد يسمع ولا أحد يهتم ولا أحد يضع نفسه مكانى فى ظروفى الصعبة القاسية.

حتى يتم إعادة صرف فيزا معاش التكافل وكرامة الموقوفة منذ خمس سنوات، تحت حجة أن الزوج مؤمن عليه بدون مستند ولا دليل، علمًا بأن الزوج ليس مؤمنا عليه ومرفق مع رسالتى «2 طابعة تأمين لى وللزوج تؤكد ليس لدينا أى بيانات تأمينية» وتقدمت بشكوى عن طريق بوابة تكامل وكرامة عن طريق الانترنت وشكوى للاستعلام تكافل وكرامة بتاريخ 28/12/2021 مرفق صورة وشكوى أخرى بتاريخ 13/4/2023 بمكتب الشئون الاجتماعية بدار السلام.. لذلك أناشد السيدة الفاضلة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التدخل لإعادة صرف فيزا معاش تكافل وكرامة.

إيمان أحمد عبدالسلام مخلوف

49 ش الفتح دار السلام - القاهرة 

ق: 28911140102626

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