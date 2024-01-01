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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى يرد على انتقاد السلفيين لاحتفالات رأس السنة

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على احتفال المصريين برأس السنة، مشددًا على أن الاحتفال يؤكد على أن للمجتمعات وبالأخص المجتمع المصري اختيار واضح، موضحًا أن هناك قدر من المزايدات على فكرة الاحتفال وكأن ما يحدث في غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني هناك يطالبنا بجلد النفس دائمًا.

إبراهيم عيسى يرد على منتقدي الاحتفالات

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وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "ناخد موس ونقعد نجرح في جلدنا أصل اخواتنا في غزة بيموتوا"، مشددًا على أن كل مواطن عربي متعاطف مع الشعب الفلسطيني وما يعاني منه من عدواني إسرائيلي غاشم مستمر منذ 89 يومًا، كما أنهم يقدمون الدعم بكل قلوبهم وعقولهم وضميرهم ووعيهم.

 

وأكد أن المزايدة على الاحتفال والضحك والابتسامة هو أمر غريب وعجيب، مشددًا على أن رموز السلفية يشيعون أجواء اكتئابية ويكرهون الفرح والبهجة، منوهًا بأن أول علامات التسلف عند رموز السلفية هي السماحة.

 

وشدد على أن ليس هناك علاقة بما يحدث في قطاع غزة وبين خروج المواطنين للاحتفال بعام جديد، متابعًا: "ايه اللي يجرح المواطن في غزة أن في مواطن بيسمع أنغام".

 

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