إبراهيم عيسى: المفاوض المصري عبقري لتعامله مع حركة إخوانية سلاحها إيراني وتمويلها قطري

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المفاوض المصري الذي يحضر زيارات الوفد الحمساوي لمصر بارع وعبقري في التعامل مع شخصيات حمساوية متعددة الهوية، مضيفًا أن الحركة جزء من المشروع الإيراني، على حسب زعمه.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه يشفق على المسئول والمفاوض المصري وهو يلتقي جماعة هي صاحبة عقيدة إخوانية ودعم عسكري واستراتيجي إيراني وتمويل قطري، متابعًا: "منظمة متعددة العقائد والأذرع والولاءات وموضع سخي لكل كليات الدراسات الاستراتيجية المتخصصة.

وأكد أن الدولة المصرية أدارت بامتياز ملف العدوان على غزة وموقف الدولة المصرية تجاه غزة وهو محل إجماع شعبي ووطني وجماهيري فيما عدا الإخوان والجماعات الفوضوية واليسار بحسه القديم.

ولفت إلى أن التاريخ يتحدث أن الاستقرار الحقيقي يكون بالرضا والتوافق والقبول وليس بالجبر والخوف والضغط، مشيرًا إلى أن موقف مصر عميق بينما هناك مشروعا إيرانيا غير مهتم بالقضية الفلسطينية ولا المشروع العربي ولا يفرق معه تدمير غزة وفلسطين كلها وجلب عدوانا وحشيا من خلال ذراعه حماس، مؤكدا أن هذه القصة بالنسبة لحماس لا تفرق معها كثيرا.

أمن قومي مهدد

ونوه إلى أن الأمن القومي المصري في خطر شديد وإذا لم نواجه أنفسنا بهذا الأمر فنحن في خطر آخر، موضحا أننا أمام تحديات أخرى بالغة الخطورة حيث أن الحدود ملتهبة فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع غزة وأزمات في ليبيا، فضلا عن الحرب الداخلية في السودان.

وأضاف، أن الحدود البحرية في البحر الأحمر أيضا في خطر بما يفعله الحوثيين في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحوثيين هم خطر حقيقي على البحر الأحمر بالتصور الانفرادي والمنفرد والقرصنة التي ينفذوها في مضيق باب المندب.

وأوضح، أن ما يفعله الحوثيين من القرصنة على السفن في مضيق باب المندب إلى قناة السويس انتهى الأمر أن شركات الملاحة تتوقف عن المرور في ملاحة البحر الأحمر، مؤكدا أن جماعة الحوثي تتحرك بشكل منفرد وتصور انفرادي.