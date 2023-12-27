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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى يستغيث على الهواء من جيتوهات اللاجئين في مصر.. "9 ملايين كتير"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ملف المهاجرين العرب في مصر قضية مهمة للغاية ومحور نقاش، ومشكلة تتصل بالأمن القومي المصري، داعيًا إلى مناقشتها بجدية وبطريقة علمية للوصول إلى ثوابت وحلول ومخارج وقناعات وأفكار تعد محطة انطلاق نحو الحل. 

واعتبر، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تصريح الدولة المصرية بوجود 9 ملايين مهاجر أو مقيم بالضخم، مشيرًا إلى أن اللاجئين الذين تم إحصائهم نحو 400 ألف فقط، مطالبا بمناقشة القضية دون تطاول، معقبًا: "أي نقاش عام للأسف في مصر يتحول إلى طريقة للسباب والشتم والعيش في فقاعة مواقع التواصل".

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ونوه إلى أن هناك تغييرًا في التركيبة السكانية للمجتمع المصري، والأمر من ذلك أن المهاجرين العرب يشيدون أماكن تشبه الـ (جيتوهات) وتعتبر أحياء مغلقة عليهم والجيتو خطر إنساني واجتماعي وأمني، مطالبًا الحكومة بعد السماح بتلك الجيتوهات، متابعًا: "مينفعش يبقى فيه أحياء لفئات من مواطنين عرب بعينهم".

واستكمل: "المهاجرون العرب بشكل عام في عدد وافر منهم جايين من دول تعاني من صراعات أهلية وتدخل في جيتوهات وده خطر أمني كبير"، مشيرًا إلى أنها إحدى المشكلات الموجودة في 2023 ومستمرة في عام 2024.

أمن قومي مهدد

ونوه في سياق آخر، إلى أن الأمن القومي المصري في خطر شديد وإذا لم نواجه أنفسنا بهذا الأمر فنحن في خطر آخر، موضحا أننا أمام تحديات أخرى بالغة الخطورة حيث أن الحدود ملتهبة فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع غزة وأزمات في ليبيا، فضلا عن الحرب الداخلية في السودان.

وأضاف، أن الحدود البحرية في البحر الأحمر أيضا في خطر بما يفعله الحوثيين في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحوثيين هم خطر حقيقي على البحر الأحمر بالتصور الانفرادي والمنفرد والقرصنة التي ينفذوها في مضيق باب المندب.

وأوضح، أن ما يفعله الحوثيين من القرصنة على السفن في مضيق باب المندب إلى قناة السويس انتهى الأمر أن شركات الملاحة تتوقف عن المرور في ملاحة البحر الأحمر، مؤكدا أن جماعة الحوثي تتحرك بشكل منفرد وتصور انفرادي.

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