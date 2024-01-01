الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بتكلفة 9.9 مليار جنيه.. تعرف على موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" 2023 في الأقصر

خلال اجتماع المحافظ
خلال اجتماع المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة

أصدرت محافظة الأقصر بيانًا، أوضحت خلاله  موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" عام 2023، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى بها بمركزي إسنا وأرمنت.

وذكر البيان أنه تم إختيار مركز ومدينة اسنا بعـــــدد 9 وحدات محلية بعدد 27  قــرية، 171 تابع، لخدمة عدد 467  ألف نسمة  ( سكان الريف ) بمساحة 1122.89 كم2 .

وفي مركز ومدينة أرمنت تم اختيار عـــــدد 4 وحدات محلية بعدد  7  قـرى، 87 تابع،  لخدمة عدد 189الف نسمة ( سكان الريف ) بمساحة 109.6 كم2 ، وعدد 762 مشروع  تم الانتهاء من 503 مشروع، و جارى العمل بـ 226 مشروع، ولم يتم بدء العمل بـ  32 مشروع.

وأشار البيان إلى أن التكلفة الاجمالية المالية بلغت  9.9 مليار جنيه تقريبا، وبلغت النسبة الاجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة تبلغ 86.8 %،  وتتمثل الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في: جهاز تعمير البحر الأحمر – التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان .

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