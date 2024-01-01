تعرض 5 أشخاص للإصابة بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع مصادمة بين سيارتين بناحة الدناقلة الشيخ جامع دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ،تم نقل المصابين إلي مستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى.

السرعة الزائدة ..تعرض 5 أشخاص للإصابة في حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى أجرة بطريق دائر السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، ووجود مصابين، تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين وقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وأخرى أجره على الطريق بسبب التخطى الخطأ والسرعة الزائدة نتج عن الحادث إصابة كلا من ع . خ . م 59 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمني، واشتباه ما بعد الارتجاج، وط . ع . خ 11 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وم . ع . خ 21 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم . أ . ك 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وش . ـ . م 38 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيمن جروح متفرقة بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم 3 مصابين لمستشفى دار السلام المركزى، ومصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق شئونها.

إصابة 5 طالبات باختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي

كما تعرضت 5 طالبات للاصابة ، باختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة ، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بتعرض 5 طالبات جامعيات لاختناق وإغماء نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بأحد العقارات الكائنة في مدينة بني سويف الجديدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق الاسعاف موقع البلاغ، وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

وخلف الواقعة عن إصابة " شيماء خالد أبو عزيز أمين 23 عامًا، مصابة بإغماء، تقيم بمحافظة الأقصر، نورة جمعة عبد الستار 23 عامًا، مصابه بهبوط ودوخة، تقسم بمحافظة المنوفية، ريم وجدي محمود 23 عامًا، مصابه بتشخيص دوخة، تقيم بمحافظة أسيوط، أميمة عصام الدين 24 عامًا، مصابة بهبوط ودوخه تقيم بمحافظة سوهاج، ريم عماد صالح 23 عامًا، مصابة بهبوط، تقيم بمحافظة بني سويف.