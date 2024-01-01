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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة.. التضخم نقطة في قضية كبيرة

د. مصطفى بدرة
د. مصطفى بدرة

علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أحد أسباب ارتفاع الأسعار ي مصر، مشددًا على أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحًا أن للتضخم شقين، أولهما شق خارجي ونحن غير قادرين من السيطرة عليه، بالإضافة إلى شق داخلي ونحاول السيطرة عليه.

 التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة

 

وشدد على أن أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي".

 

وأوضح أنه لابد أن يعاد النظر في نقطة الرقابة، مؤكدًا أن الرقابة لا يجب أن تكون على التاجر فقط ولكنها تكون وتبدأ من الرقابة على المصنع مرورًا بالرقابة على عمليات الشحن والرقابة على السوق.

وأكد أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة لوضع الرقابة على 7 سلع استراتيجية، مشددًا على أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق والمنافذ التموين والتابعة للدولة.

 

وتابع: "نظرًا للمشاكل التي حدثت في العالم خرج من مصر 20 مليار دولار وهي التي تعرف بالأموال الساخنة".

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