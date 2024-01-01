كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية ، ملابسات غموض تغيب فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، مقيمة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بتواجدها داخل أحد الفنادق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

زواج دون علم والديها.. أمن الدقهلية يكشف غموض اختفاء فتاة مدينة نصر

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، يتضمن أنه حال المرور على أحد الفنادق بشارع المشاية السفلية، تبين وجود الفتاة هناك.

بعد التحقيقات، تبين أن الفتاة مبلغ عن اختفائها بمحضر سابق بتاريخ 15 يوليو 2023 بإدارة قسم أول مدينة نصر بتوجيه من والدها.

تأكدت الاجهزة الأمنية من أن الفتاة كانت موجودة في الفندق بالدقهلية، لتوقيع الكشف الطبي في أحد المستشفيات الجامعية.

بعد الاستجواب، أكدت الفتاة أنها تركت المنزل بسبب خلافات عائلية ناجمة عن زواجها من شخص يقيم في قرية كفر نعمان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعرضت عقد الزواج كدليل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

تفاصيل جديدة في جريمة الخيانة الزوجية بحدائق المعادي

كشفت التحقيقات ، في واقعة مقتل شاب بمنطقة حدائق المعادي، أن المجني عليه ربطته علاقة آثمة مع زوجة المتهم الأول، وأن الأخير أجبر زوجته على استدراجه بعد اكتشافه خيانتها له، واعتدى عليه حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات الأولية ؛ أن الزوجة المتهمة بتلك العلاقة اعترفت بذلك حيث اتفق المتهمين الأربعة باستدراج المجني عليه إلى الشقة محل الواقعة عن طريق المتهمة الثانية بعد أن أوهمته برغبتها في إقامة علاقة غير شرعية معه.

وأشارت التحريات؛ إلى أن المتهم الأول استعان بالمتهمة الرابعة (صديقة شقيقة) المتهمة الثالثة في الصعود صحبة زوجته للشقة محل الواقعة ، والاختباء بداخل إحدى الغرف وطلبت منها المتهمة الثالثة الاتصال بها، وإخبارهم عند صعود المجني عليه للشقة واختبأ المتهم الأول وبصحبته شقيقته المتهمة الثالثة بإحدى الشوارع المحيطة لمكان الواقعة، وعقب صعود المجني عليه للشقة محل الواقعة ورد للمتهمة الثالثة اتصال من المتهمة الرابعة وأخبرتها بصعود المجني عليه للشقة.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول؛ صعد مع شقيقته المتهمة الثالثة إلى الشقة واشتركوا سويا في توثيق المجني عليه بالحبال وتناوبوا جميعا الاعتداء عليه بالضرب مستخدمين عصى خشبية والأيدي حتى فارق الحياة وتم التحفظ على المتهمين والهواتف المحمولة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات معهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.