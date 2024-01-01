مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارة نقل مع أجرة “تاكسي”بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة “تاكسي”، على طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة “تاكسي”بالوادي الجديد

وقد ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول 3 جثث ومصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بطريق " الخارجة- باريس" بالقرب من قرية "الجزائر" أسفر عن وفاة كل من سجود محمد ربيع، 6 سنوات، محمد ربيع سيد فرغلي، 30 سنة، سعد قدري عبد السلام، 50 سنة، و أصيب كل من ربيع سيد فرغلي، 63 سنة، رحاب سعد قدري، 30 سنة، فرح محمد ربيع، 10 سنوات، رنا محمد ربيع، 4 سنوات، سليم جبالي حلق، 70 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثث المتوفيين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالأسماء .. إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالدقهلية

كما تعرض 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين، فى محافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وهم: هيام السيد السيد، 51 عامًا، مقيمة بقرية البدالة مركز المنصورة، وهانم محمد محمد، 49 عامًا، من قرية كفر بدواى مركز المنصورة، وحلاوتهم شوكت عبدالرحيم، 45 عامًا، مقيمة بقرية بساط بشربين، ومحمود أسامة محمود، 29 عامًا، مقيم بقرية طرانيس البحر مركز المنصورة.

تم الدفع بعدد بـ4 سيارات لنقل المصابين لمستشفى شربين لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.