كيف احتفل جوجل باليوم الأول من عام 2024

مع حلول منتصف الليل في 31 ديسمبر 2023، معلنة نهاية عام واحد وفجر عام جديد، لم يخيب جوجل ظننا. لقد استهل عام 2024 برسومات الشعار المبتكرة النابضة بالحياة والتفاعلية التي استحوذت على روح الاحتفال والبدايات الجديدة. ليس هذا فحسب، فقد ودع عملاق محركات البحث أيضًا عام 2023 مع غروب الشمس في عام الذكاء الاصطناعي، كما يقول الناس.

لم تكن رسومات الشعار المبتكرة ممتعة من الناحية الجمالية فحسب، بل كانت مليئة بالعناصر الممتعة. تحول حرف "O" من كلمة "Google" إلى كرة ديسكو متلألئة، تنبض بألوان مختلفة. كانت كرة الديسكو المبتسمة بمثابة النقطة المحورية.

"تضفي رسومات الشعار المبتكرة هذه بعض التألق والتألق لبدء العام الجديد بشكل صحيح! وقالت الشركة: "مع اقتراب الساعة أكثر فأكثر من منتصف الليل، يخطط الناس في جميع أنحاء العالم لقراراتهم للعام الجديد ويتمنون النجاح والحب والفرح وكل شيء بينهما".

Here's to the last dance of 2023! Today's #GoogleDoodle brings some sparkle and shine to start off New Year right 🪩 —> https://t.co/m2jxdWCHjm pic.twitter.com/HfG5hnT4Ub — Google Doodles (@GoogleDoodles) December 31, 2023

جوجل: سنة جديدة أهداف جديدة



لم تكن رسومات الشعار المبتكرة من جوجل تتعلق فقط بالاحتفال بالعام الجديد، ولكنها كانت أيضًا بمثابة تذكير لطيف للتفكير في العام الماضي وتحديد أهداف جديدة للعام المقبل.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها جوجل بالعام الجديد باستخدام رسومات الشعار المبتكرة. تتمتع الشركة بتقليد طويل في إنشاء رسومات شعار مبتكرة فريدة وجذابة لقضاء العطلات والمناسبات الخاصة. كل رسم شعار مبتكر يشبه تحفة فنية صغيرة، حيث يمزج التعبير الفني مع الابتكار التكنولوجي.



2023 عامًا مختلطًا لجوجل



كان عام 2023 مختلطًا بالنسبة لشركة جوجل، حيث أطلقت العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي عززت برنامج الدردشة الآلي الخاص بها Bard. قامت الشركة أيضًا بدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المختلفة. أطلقت جوجل هواتف Pixel الذكية الأكثر تطوراً – Pixel 8 وPixel 8 Pro – هذا العام.

ومع ذلك، كانت بداية العام صعبة بالنسبة للشركة حيث أعلنت عن تخفيض آلاف الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة مشغولة بالعديد من المعارك القانونية حول سياسات Google Play وتطبيقات Android وأعمال البحث