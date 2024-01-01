6 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Pixel 8 Pro

أطلقت Google هواتف Pixel الذكية الأكثر تطورًا – Pixel 8 Pro وPixel 8 – هذا العام. مع الهواتف، وخاصة هاتف Pixel 8 Pro الأغلى ثمناً، بذلت الشركة قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الهاتف الذكي. وبصرف النظر عن كونه قوة ذكاء اصطناعي بحجم الجيب، فهو مليء أيضًا بميزات ممتازة ترفع لعبة التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تمامًا.

يتم تشغيل هاتف Google Pixel 8 Pro بواسطة مجموعة شرائح Google Tensor G3 التي تتحمل كل إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة.

أهم 6 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تميز هاتف Pixel 8 Pro

المحرر السحري

يتيح هذا الإصدار القوي من Magic Eraser للمستخدمين تحريك الكائنات وتغيير لون السماء والبحر وإضافة السحب وحتى تطبيق تأثيرات منمقة رائعة لتحسين الصورة دون الحاجة إلى أدوات متقدمة مثل Photoshop.

ممحاة الصوت السحرية

تحدد هذه الميزة الضوضاء الخلفية في مقاطع الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بإزالة الأصوات غير المرغوب فيها بتمريرة سريعة. إنها أداة مفيدة لتلك المواقف التي تحجب فيها الرياح الصوت أثناء التعليق.

أفضل اتخاذ

تعمل هذه الميزة على تغيير وجه الشخص في صورة جماعية عن طريق تحديد خيار متاح من التعبيرات التي تم إنشاؤها من صور أخرى.

مسجل مع تلخيص

يقدم تطبيق Recorder، الحصري لهواتف Pixel، واحدة من أفضل تجارب التسجيل والنسخ بين أي تطبيق مسجل صوت على متجر Google Play. يستخدم Pixel 8 وPixel 8 Pro Tensor G3 لملخصات التسجيلات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في نقاط مختصرة.

تعزيز الفيديو

عندما يقوم المستخدمون بتسجيل مقطع فيديو، يقوم الهاتف بتخزينه كملف فيديو مؤقت. يستخدم Video Boost هذا الملف لإنشاء فيديو معزز. يمكن للمستخدمين حفظ مقطع فيديو على السحابة وستستخدم Google أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الفيديو عن طريق تصحيحات الألوان والتباين والسطوع وما إلى ذلك وحفظه مرة أخرى على هواتف المستخدمين.

الرد الذكي في Gboard

بدأ Pixel 8 Pro في الحصول على Gemini Nano LLM الذي يعمل على تشغيل الرد الذكي في Gboard كمعاينة للمطورين. يوفر لك نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز الوقت من خلال اقتراح استجابات عالية الجودة مع الوعي بالمحادثة.