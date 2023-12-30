كيفية استخدام Google Gemini Pro في Bard

هل تتساءل عن كيفية استخدام Google Gemini، أحدث طراز للذكاء الاصطناعي من عملاق التكنولوجيا؟ أنت في المكان الصحيح. تم الإعلان عنه مبدئيًا في مؤتمر مطوري I/O في مايو 2023، وبدأ Gemini أخيرًا في طرحه على عدد قليل من منتجات Google.

في الوقت الحالي، لن تتمكن إلا من خدش سطح ما يمكن أن يفعله نموذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بشكل أساسي من خلال برنامج Bard chatbot من Google والهاتف الذكي Pixel 8 Pro الجديد. ومع ذلك، إذا كنت حريصًا على بدء التجربة، فيمكنك استكشاف قدرات Gemini مجانًا بعدة طرق.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية استخدام Google Gemini في Bard واثنين من خدمات ومنتجات Google الأخرى.

ما هو جوجل جيميني برو؟

قبل أن ننظر إلى كيفية استخدام Google Gemini، تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوفر حاليًا سوى إصدارين فقط من نموذج الذكاء الاصطناعي. في مدونة الإطلاق الرسمية لـ Google Gemini، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ثلاثة أشكال مختلفة من نموذج الذكاء الاصطناعي: Pro، وNano، وUltra.

لا يتوفر سوى عدد قليل من الميزات من Google Gemini Nano وPro. Gemini Pro هو الإصدار الأبسط من Gemini Ultra، الذي يعمل على تشغيل برنامج Bard chatbot.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، Bard هو إصدار Google لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية على طراز chatbot مثل ChatGPT وMicrosoft Copilot. في الأشهر المقبلة، سيتم تحديث إصدار Gemini Pro في Bard بمزيد من إمكانيات الوسائط المتعددة. ومع ذلك، يمكنك فقط استخدام النص للتفاعل مع الروبوت.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Google لتقديم Gemini Pro (والإصدار الأحدث Gemini Ultra) إلى أدوات مثل Google Duet وGoogle Search وGoogle Ads.

على الرغم من أن Gemini Pro ليس متقدمًا مثل Ultra، والذي يمكنه تحقيق "أحدث النتائج" عبر 30 من أصل 32 معيارًا أكاديميًا لماجستير القانون، إلا أنه لا يزال قويًا للغاية. يتفوق Pro على GPT-3.5 (الإصدار السابق من نموذج ChatGPT الخاص بـ OpenAI) في 6 من أصل 8 معايير.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدريبه ليكون متعدد الوسائط من الألف إلى الياء، حتى لو كان بإمكانك الوصول إلى إمكانيات النص فقط في الوقت الحالي. سيكون النظام قادرًا على التفاعل مع الفيديو والصور والصوت في الأشهر المقبلة.

ماذا يمكنك أن تفعل مع Gemini Pro في Bard؟

بمجرد أن تعرف كيفية استخدام Google Gemini Pro في Bard، يجدر بنا أن نتذكر أنك لن تتمكن إلا من الوصول إلى ميزات محدودة في الوقت الحالي. حاليًا، يتوفر Gemini Pro in Bard باللغة الإنجليزية فقط. ومع ذلك، يمكن الوصول إليه في 170 دولة ومنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فقط استخدام إمكانيات Gemini النصية في الوقت الحالي. في المستقبل، ستطرح Google تحديثات للتفاعلات متعددة الوسائط مع التعليمات البرمجية والصوت والصور والفيديو. ومع ذلك، لم يكشف عملاق التكنولوجيا متى ستكون هذه الإمكانيات متاحة.

ومع ذلك، لا يزال لدى ChatGPT المنافس الكثير من القيمة ليقدمها. وفقًا لجوجل، تم تحسين النموذج في Bard للتفوق في الفهم والتلخيص والاستدلال والترميز والتخطيط. بالإضافة إلى ذلك، في تقييم أعمى مع "مقيمين من جهات خارجية"، تقول Google إن Bard تم تصنيفه الآن باعتباره أكثر برامج الدردشة المجانية المتوفرة شيوعًا.

حتى أن Google طلبت من نجم YouTube Mark Rober اختبار قدرات Gemini Pro في Bard لمساعدته في صنع طائرة ورقية ضخمة. في الوقت الحالي، يمكنك ببساطة التفاعل مع Bard كما تفعل مع ChatGPT للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالأفكار والإبداع وإنشاء المحتوى.

ومع ذلك، في المستقبل، ستتمكن من كتابة التعليمات البرمجية، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام Bard، وحتى ترجمة اللغات في ثوانٍ. ستتمكن أيضًا من الاستفادة من تكامل Gemini مع خدمات Google. على سبيل المثال، ضع علامة @Gmail أو @YouTube في مطالباتك للوصول إلى ميزات إضافية.

تذكر أن Gemini Pro في Bard لا يزال في مراحله التجريبية. ربما لا يزال عرضة لهلوسة الذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى. قد يكون من المفيد تحسين مهاراتك في الحث قبل البدء في تجربة نصائحنا هنا.

كيفية استخدام Google Gemini Pro: التوفر والتسعير

في الوقت الحالي، Gemini Pro مجاني للاستخدام – على الأقل في Bard. وهذا ما يميز Google عن مقدمي خدمات LLM الرائدين الآخرين، مثل OpenAI. بعد كل شيء، بينما يمكنك الوصول إلى الإصدارات القديمة من ChatGPT مجانًا، فإن النماذج الأحدث مخصصة للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.

وبصرف النظر عن الوصول إلى Google Gemini في Bard، يمكنك أيضًا تجربة إصدار "Nano" من نموذج الذكاء الاصطناعي في Google Pixel 8 Pro. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن Google Cloud API إمكانية الوصول إلى Gemini للمطورين (ابتداءً من 13 ديسمبر 2023).

تقول Google إن تجارب وأخبار الجوزاء الإضافية ستأتي في الأشهر القليلة المقبلة. لذلك، يجدر بنا أن نراقب آخر التحديثات.

كيفية استخدام Google Gemini Pro في Bard

تعلم كيفية استخدام Google Gemini Pro في Bard لا يمكن أن يكون أسهل. لقد تم بالفعل تحسين النموذج وإدخاله في تجربة Bard مرة أخرى للمستخدمين الحاليين. وفقًا لجوجل، يعد هذا أكبر تحديث لبرنامج Bard منذ إطلاقه لأول مرة.



إذا كان لديك حساب Google بالفعل، فإن استخدام Gemini يعد أمرًا بسيطًا مثل زيارة موقع Bard على النظام الأساسي المفضل لديك وتسجيل الدخول. والجدير بالذكر أن Google لن تسمح بالوصول إلى Bard إذا لم يكن لديك حساب. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم حساب Workspace، فقد تكون هناك قيود على ما يمكنك الوصول إليه.

للتأكد من أن Bard يستخدم Google Gemini Pro، اسأل "هل تستخدم Google Gemini Pro؟". يجب أن يحدد Bard جميع الميزات المحددة التي يستخدمها حاليًا لك.

يمكنك أيضًا أن تطلب من Bard نصائح حول استخدام Gemini Pro لتقطير المعرفة وفهم الوسائط المتعددة وإنشاء الأكواد. في هذه المرحلة التجريبية، ستتمكن أيضًا من مشاركة التعليقات مع Google لتشكيل التطوير المستقبلي لتجربة Bard.

كيفية استخدام Google Gemini Ultra في Bard Advanced

كما ذكرنا أعلاه، يستخدم Bard حاليًا Google Gemini "Pro"، وهو الإصدار المتوسط المستوى من نموذج Google للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، سيتم طرح تجربة Gemini "Ultra" التي تمت ترقيتها إلى العديد من خدمات Google في الأشهر المقبلة. ستبدأ معظم الميزات في الظهور في وقت ما في عام 2024.

تعمل Google حاليًا على إكمال فحوصات الثقة والسلامة الشاملة لـ Ultra، بما يتماشى مع نهج "الذكاء الاصطناعي المسؤول". وتخطط الشركة لإطلاق "برنامج اختبار موثوق" قبل Ultra ليصل إلى عدد أكبر من المستخدمين في العام المقبل.

عندما يتوفر Gemini Ultra، فإنه سيجلب وظائف أكثر دقة إلى Bard والخدمات الأخرى، وذلك بفضل التعلم المعزز من ردود الفعل البشرية. ووفقًا لفريق جوجل، سيكون أيضًا قادرًا على فهم الاستعلامات الأكثر دقة وتعقيدًا.

شاركت Google أن "Bard Advanced" ستكون إحدى الطرق الأولى للأشخاص لاختبار Gemini Ultra. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن الرؤى المتعلقة بـ Bard Advanced، وكيفية عمله، وأي أسعار مرتبطة به. يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من المعلومات حول مجموعة الأدوات هذه في عام 2024.

طرق أخرى لاستخدام جوجل الجوزاء

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام Google Gemini خارج Bard، فإن خياراتك محدودة. حاليًا، يتم طرح Gemini على هاتف Google الرائد، Pixel 8 Pro. هذا هو أول هاتف ذكي أنشأته Google ليعمل على Gemini Nano.

تعمل Gemini Nano، وهي نسخة مختصرة من نموذج Gemini الكامل، على تحسين ميزتين في Pixel 8 Pro: الرد الذكي ووظيفة المسجل.

تستخدم وظيفة الرد الذكي Google Gemini Nano لإنشاء ردود طبيعية ذات صلة على الأسئلة والرسائل. للوصول إليه، ستحتاج إلى تمكين AiCore في جزء خيارات المطور ضمن إعدادات Pixel. انتقل إلى "الإعدادات > خيارات المطور > إعدادات AICore"، ثم اضغط على "تمكين".

بمجرد التمكين، ستتمكن من رؤية الاقتراحات التي تدعمها Gemini Nano في شريط اشتراك لوحة مفاتيح Gboard. حاليًا، يتوفر هذا فقط لعملاء الولايات المتحدة في WhatsApp، لكن Google تخطط لتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المناطق والتطبيقات.

في تطبيق Recorder، يستطيع Nano الآن إنشاء ملخصات للمحادثات بنقرة واحدة. كل ما عليك فعله للوصول إلى هذه الميزة هو فتح التطبيق وبدء التسجيل. ثم اضغط على زر "الملخص" لرؤية النسخ الخاص بك.

خيارات للمطور

إذا كنت تريد معرفة كيفية استخدام Google Gemini كمطور، فهناك خياران. أولاً، يمكنك تقديم طلب للحصول على نظرة خاطفة على تقنية النانو للهواتف الذكية هنا.

ثانيًا، يمكنك الوصول إلى مكونات تجربة Gemini Pro عبر Google AI Studio API أو من خلال حل Google Cloud Vertex. Vertex AI عبارة عن منصة كاملة تقدم أدوات MLOPs مصممة خصيصًا لمهندسي تعلم الآلة وعلماء البيانات.

من ناحية أخرى، يعد AI Studio أداة تطوير مجانية تعتمد على الويب مخصصة لإطلاق التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وإنشاء نماذج أولية لها. يمكنك الوصول إلى بعض المكونات الأساسية لنموذج Gemini باستخدام AI Studio. مع Vertex، يمكنك الوصول إلى ميزات إضافية للبيانات والأمان والحوكمة.

إذا كنت تريد الاستفادة من Gemini Ultra، فستحتاج إلى الانتظار حتى تنتهي Google من إجراء فحوصات السلامة.