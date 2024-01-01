الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس المتوقعة في الأسبوع الأول من عام 2024

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الأول من عام 2024، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البجري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن بداية من غدٍ الثلاثاء حتى الجمعة، توجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 وأكدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 24 الصغرى  16

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى  10

جنوب الصعيد:- العظمى 24 الصغرى  12

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 24 الصغرى  16

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى  9

جنوب الصعيد:- العظمى 24 الصغرى  12

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 20 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى  16

شمال الصعيد:- العظمى 21 الصغرى  9

جنوب الصعيد:- العظمى 25 الصغرى  13

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 22 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى  16

شمال الصعيد:- العظمى 21 الصغرى  9

جنوب الصعيد:- العظمى 24 الصغرى  13

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