حكم رادع بحق متهم بإنهاء حياة فتاة في البحرين.. والمحكمة: تطرفت ضلالته

لحظة قاتمة فقد خلالها نزعته الإنسانية والدينية القومية، ليتحول دون مقدمات إلى شيطانٍ في جسدٍ بشري، ينهش في لحوم الأبرياء، وأمام ذلك التحول الدموي، أزهق روح فتاة بريئة، ولكن حكم القصاص كان حاضرًا لجلب الحقوق لأصحابها.

الواقعة تعود هذه المرة، إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، بتأييد عقوبة السجن المؤبد على المتهم بقتل إزهاق روح فتاة.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تهيب بالمشرع، تماشيًا مع الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت القصاص حدًا واجبًا لجريمة القتل العمد في كل حالاته وإن لم يتوافر فيها ظرف مشدد بتعديل المادة وجعل عقوبتها الإعدام أو جعله تخييريا مع قوة السجن المؤبد بما يسمح للقاضي بتطبيقه على جرائم القتل التي لا تقل بشاعة وأثرًا موجعًا عن تلك المصحوبة بظرف من الظروف المشددة.

وأضافت المحكمة، أنه قد تبين لها من خلال أوراق الدعوى وما وقع في يقينها، أن سلوك الجاني الاجرامي، لا يجدي معه تقويم على مدى قريب، ونفسه قد تطرّف ضلالها فلا يرتجى منها إصلاح أو أنها غدًا تطيب بعد أن استهان القاتل بالروح البشرية والنفس الإنسانية التي حرم الله قتلها إلا بالحق وجعل قتلها عنده أعظم من زوال الدنيا وما فيها، فهانت عليه تلك الروح البريئة فقتلها كما يدعي دفاعا عن سمعته وسمعة عائلته، وهو ما لوثه بقبح فعله ولم يفزع أو يرقّ لآلام نطقت بها المجني عليها في لحظة ضيق وكرب مرت بها وكأنه حجر ولم تؤثر فيه قلة حيلتها ولم يراع حداثة عمرها وهي في عمر الزهور ولا مرضها النفسي ولم يجزع لروح بشرية انتزعها من بين جنباتها ولم تعرف الرحمة طريقا اليه فهانت عليه فهان علينا، فكذلك اليوم لا يجد له رحمة ولا شفقة وقد أوصد ببشاعة جريمته أبواب كل رحمة يمكن أن ينالها مما لا تجد معه المحكمة الرأفة سبيلا له ولا للرحمة متسعًا يسعه وهو ما يقر به الحكم المستأنف.