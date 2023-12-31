امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامة بقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بينهما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

اختلفوا علي ثمن المخدرات .. حبس عاطل قتل شاب بشبرا الخيمة

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.

انتقل على الفور رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتبين بالفحص والتحريات مصرع شاب يدعى "محمود" إثر مشاجرة مع عاطل يدعى مصطفى ديشة، بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

غدر الأصدقاء .. مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

وفي واقعة أخري ، تباشر جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، التحقيقات حول واقعة مقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، والتي أصدرت قرارها السابق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

وشيع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.