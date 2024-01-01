وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا عبر تقنية شبكة ويبكس WEBEX، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن، وخالد بدوي، مدير إدارة التعليم الفني الزراعي، ومحمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الفني الصناعي، وإلهام عبد القادر، مدير إدارة التعليم الفني التجاري، وإيهاب عبد الله، مدير إدارة التعليم الفني المزدوج، والدكتورة علا طلعت، إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، واستهدف الاجتماع السادة مديري ووكلاء الادارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة، والتعليم الفني بالإدارات التعليمية.

وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات النظرية للتعليم الفني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.



وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات الدعم.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.