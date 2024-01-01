الزعتر.. يقيك من الأمراض ومفيد للحوامل| 7 فوائد مذهلة تعرفي عليها

الزعتر من التوابل المميزة والتي تعطي نكهة لذيذة للوصفات المختلفة، وبجانب ذلك فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة للجسم، وخلال السطور التاليه نقدم لك أبرز فوائده.

مشروب الزعتر

فوائد الزعتر

مضاد للالتهابات

يحتوي الزعتر على مركبات تساعد في تخفيف الالتهابات، مثل الفلافونويدات والتيربينويدات، و يكون لهذه المركبات تأثير مضاد للالتهاب مما يصبح مفيدًا لتخفيف الألم والتورم المرتبط بالالتهاب.

خسارة الوزن

قد يساهم مغلي الزعتر في التخفيف من معدلات السمنة، إذ أظهرت دراسة أجريت على الفئران عام 2013 أنه يمكن للثيمول الموجود في الزعتر أن يقي من البدانة الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالٍ بالدهون، عن طريق تثبيط تراكم الدهون، وزيادة حساسية الليبتين والإنسولين.

مكافحة السرطان

يعد الزعتر البري له تأثير على نشاط سرطان الثدي، حيث ساهم في موت الخلايا السرطانية، كما أن زيوت الزعتر والقرنفل تمنع خطوط خلايا سرطان الثدي.

فوائد الزعتر للقولون

يعمل الزعتر على تعزيز عملية الهضم وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والغازات، كما يعمل على تهدئة التهيجات في القولون وتقليل الالتهابات، كما يحمي الناس من سرطان القولون.

تقوية العظام

يحتوي الزعتر على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام والأسنان.

تحسين صحة القلب

تقوم المركبات الموجودة في الزعتر بتقلل من مستويات الكولسترول الضار ويحمي أنسجة القلب من الضرر التأكسدي.

فوائد الزعتر المغلي للحامل

يعد الزعتر من الأعشاب الآمنة التي تستطيع المرأة الحامل تناولها ضمن الكميات المعقولة وقد يساعدها في التخفيف من النفخة أو الاضطرابات المعوية، ولكن لا يفضل أبداً الإفراط فيه ولا بد من استشارة الطبيب المختص، ومن المهم تجنب استخدام مكملاته الغذائية أو أي مكملات تحتوي عليه للوقاية من أي مضاعفات قد يسببها خلال الحمل.