الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع جمركية خلال يوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

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أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية والمخدرة: ضبط (5) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1986) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (340) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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