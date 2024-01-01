انطلاق أولى رحلات الطيران من سوتشي بروسيا إلى الغردقة

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم أولى الرحلات السياحية من مدينة سوتشي الروسية وعلى متنها 216 سائحًا.

حيث كشف عصام علي الخبير السياحي وعضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، في، أنّ شركة طيران «المصرية»، بدأت أولى رحلاتها من سوتشي بروسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ، إذ استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أول رحلة من سوتشي، وعلى متنها 216 سائحًا روسيا

وأضاف الخبير السياحي، أنّ سلطات مطار سوتشي، استقبلت الطائرة المصرية برشها بالمياه كتقليد رسمي متعارف عليه، وذلك قبل إقلاعها، لافتًا إلى أنّ عمل برنامج رحلات تشمل موسكو و سوتشي وسمارة وبيرم وكازان، ومن المقرر أنّ تبدأ أولى الرحلات إلى كازان، مطلع شهر يناير، حيث تعد مصر واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسياح الروس مشيرًا إلى أنّ «المصرية للخطوط الجوية»، تُسير ثلاث رحلات أسبوعيًا من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة منذ نوفمبر الماضي.

وتابع: «سيجرى تسيير الرحلات الجوية من سوتشي على متن طائرة إيرباص A-321 بسعة 220 راكبًا مرة واحدة في الأسبوع أيام السبت، ومن بيرم وكازان وسمارة مرة واحدة كل 10 أيام، وتخطط الشركة أيضًا لتوفير رحلات جوية من هذه المدن إلى مطار الغردقة