الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يناير أول شهور العام الميلادي (سبب التسمية)

شهر يناير
شهر يناير

يناير.. يعد شهر يناير أول شهور العام الميلادي في التقويم الميلادي، إذ ارتبط اسم التاريخ الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، إذ استخدم هذا التاريخ أحد الرهبان النصارى منذ قديم الأزل.

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التقويم الميلادي
وقد أعلن البابا غريغوريوس الثالث عشر أسماء التقويم الميلادي لتكون الجريجوري أو الغربي، باعتباره أحد الإصلاحات التي حدثت للتقويم.
ولكن في القرن السادس نادى راهب رومانى يدعى" ديونيسيوس أكسيجونوس" بأن يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم بدلًا من التقويم الرومانى الذى بدأ بتأسيس مدينة روما، ونجح فى دعوته، فبدأ العالم المسيحي منذ سنة 532 ميلادية يستخدم التقويم الميلادي.
ويرجع الأصل في تسمية الشهور الميلادية التي تتكون منها السنة لتمجيد التاريخ الشمسي، لاثني عشر إلهًا مزعومًا من آلهة الرومان الأسطورية.
كما ترجع إلى تمجيد قائدين من قادة الرومان، هما يوليوس قيصر وأغسطس، وأصبحت تقويمًا ميلاديًا تعمل به جميع دول العالم مع اختلاف أسماء الشهور.

بداية العام الميلادي
ويبدأ العام الميلادي بشهر يناير وتنتهي بشهر ديسمبر والذي يعد آخر يوم فيه هو ليلة رأس السنة ليعلن بداية العام الجديد.
يتكون شهر يناير من 31 يوم.
كما يبدأ شهر يناير في علم التنجيم عندما تكون الشمس في برج الجدي وينتهي في برج الدلو وفلكيًا عندما تبدأ الشمس في برج القوس وتنتهي في برج الجدي.
وقد سُمي شهر يناير بهذا الاسم نسبة إلى إله البوابات والبدايات الزمنية عند الرومان واليونان، حيث إنه مشتق من الاسم اللاتيني يناريوس وهو اسم الإله الرومى يانوس، إله الشمس وحارس أبواب السماء.
كما يمثل له بتمثال ذي وجهين، وجه على الجبهة، وآخر على ظهر رأسه في إشارة للبداية والنهاية.

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