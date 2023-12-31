رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد

تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي جامعة طنطا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

أضاف رئيس الجامعة نبتهل الى الله عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء وسلام، وأن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصر خلاله مزيداً من التقدم والازدهار والتطوير، واستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.