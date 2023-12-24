Google Pixel 8 Pro يعيد ميزة الكاميرا الكلاسيكية

أزالت جوجل إمكانية التصوير الفلكي بالكاميرا فائقة الاتساع من هاتفي Pixel 4a (5G) وPixel 5 في عام 2020. وانتقد مستخدمو Pixel عملاق التكنولوجيا بسبب جودة هذه اللقطات، إلا أن جوجل لم توضح سبب إنهاء التصوير. ميزة الكاميرا. الآن، عادت القدرة على النقر على صور التصوير الفلكي فائقة الاتساع إلى هاتف Pixel 8 Pro. وفقًا لتقرير صادر عن PhoneArena، قد تظل هذه الميزة حصرية لمتغير Pro وقد لا تصل إلى Vanilla Pixel 8 والموديلات الأقدم.



ما هو التصوير الفلكي وكيف سيعمل في Pixel 8 Pro



ومن خلال التصوير الفلكي، سيتمكن مستخدمو Pixel 8 Pro من توجيه الكاميرا الخلفية لهواتفهم لالتقاط صور للسماء من خلال إبقائها مستقرة تمامًا باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أو أي طريقة أخرى. سيؤدي هذا إلى تمكين الميزة والسماح للمستخدمين بالتقاط صور جميلة لسماء الليل.

تدعم الكاميرا فائقة الاتساع في Pixel 8 Pro تجميع وحدات البكسل بنسبة 4:1، والتي تجمع البيانات من أربعة بكسلات متجاورة في بكسل واحد أكبر. يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الصورة الملتقطة في الإضاءة المنخفضة مما يقلل أيضًا من الضوضاء.

سيكون لدى Pixel 8 Pro خيار التقاط صور السماء ليلاً بمعدل 1x (قياسي)، و2x، و.5x (النطاق فائق العرض). قامت الشركة أيضًا بتحديث صفحة دعم Google Camera الخاصة بها لتقول: "هام: في Pixel 4a (5G) والإصدارات الأحدث، يعمل التصوير الفلكي فقط على إعدادات تكبير تساوي أو أكبر من 1x".

قد تظل هذه الميزة حصرية لجهاز Pixel 8 Pro، حيث قد يكون لها علاقة بمستشعر الصور فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل الذي يحتوي على وحدات البكسل في الطراز الأكثر تكلفة.

وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف Vanilla Pixel 8 مزودًا بمستشعر صور فائق الدقة بدقة 12 ميجابكسل. علاوة على ذلك، نظرًا لأن التصوير الفائق الاتساع بمعدل .5x وهو أقل من 1x، فقد يبدو أن التصوير الفلكي فائق الاتساع يقتصر على Pixel 8 Pro.

يدعي التقرير أن Google ربما قررت جلب الميزة إلى Pixel 8 Pro فقط لأنها يمكن أن تدفع المستخدمين إلى الطراز الأكثر تكلفة.

تمامًا مثل Pixel 8، يبلغ وزن المستشعر الفائق الاتساع في كل من Pixel 7 Pro وPixel 6 Pro أيضًا 12 ميجابكسل. ولهذا السبب قد لا يصبح التصوير الفلكي متوافقًا مع الإصدارات السابقة. لذلك، قد تصبح هذه الميزة متاحة في طراز Pro الجديد كل عام من الآن فصاعدًا.