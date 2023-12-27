Android Auto يعاني على أجهزة سامسونج وشاومي وGoogle Pixel

يمثل Wireless Android Auto حاليًا مشكلة للعديد من المستخدمين والأجهزة المختلفة.

في الأسابيع القليلة الماضية، طرحت سامسونج نظام التشغيل Android 14 الجديد على أجهزة Galaxy الخاصة بها على نطاق واسع وربما لم يعمل بدون مشاكل لجميع التطبيقات. في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير متزايدة عن مشاكل في Android Auto في الإصدار اللاسلكي، والذي لم يعد يعمل على Galaxy منذ Android 14. لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة.

لا يهم نوع هاتف Galaxy الذكي الذي تستخدمه، فمن المحتمل أن تحدث أخطاء عبر جميع الأجهزة بعد تثبيت Android 14. جلاكسي A54 أو S23 أو S22 يوجد تقارير مع جميع الأجهزة. الاتصال إما غير مستقر أو غير ممكن، لذلك يتعين على المستخدمين اللجوء إلى الكابلات.

إذا نظرت إلى قائمة الأخطاء المعروفة، فقد حدث الكثير في ديسمبر. تم أيضًا اكتشاف مشكلة في هواتف شاومي Xiaomi الذكية. هنا، يتم قطع اتصال Android Auto اللاسلكي إذا انقطع الاتصال الخلوي لفترة وجيزة. وبطبيعة الحال، يمكن أن يحدث هذا في وقت قصير بسبب الخطوط الهوائية أو الأنفاق أو على الطريق السريع. ربما تعمل شركة Xiaomi على حل هذه المشكلة.

وأخيرًا وليس آخرًا، ظهرت أيضًا صعوبات مماثلة فيما يتعلق بسلسلة Pixel. في هذه الحالة أيضًا، تعمل Google بالفعل على حل المشكلة، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت. تظهر المشكلات أيضًا دائمًا عندما يرغب المستخدمون في إنشاء اتصال Android Auto لاسلكيًا.