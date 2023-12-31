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الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| عملية طعن وإصابة إسرائيليين في مستوطنة ميشور أدوميم شرق القدس

عملية طعن
عملية طعن

أفادت أنباء أولية بوقوع  عملية طعن على مدخل مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق مدينة القدس‏.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة مستوطنين اثنين جراء عملية طعن شرق القدس.

على جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تسريح 5 ألوية تدريب واحتياط تابعة للجيش "الإسرائيلي" من القتال في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه في ظل الخلافات والتجاذبات بين قادة الكتائب وقادة الألوية من جهة، وطياري سلاح الجو من جهة أخرى، تقرر التقليص في الهجمات الجوية خشية من إصابة، ومقتل الجنود الأسرى في غزة بهذه الهجمات.

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