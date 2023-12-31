وزيرا الأوقاف والصحة يجتمعان بمديري المديريات الاثنين

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، غدًا الاثنين 1/ 1/ 2024م الساعة الحادية عشرة صباحًا، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية.

ويأتي الاجتماع، لبحث عدد من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بأكاديمية الأوقاف الدولية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 5 ملايين 474 ألفا و808 أطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019، وذلك في إطار حملة «100 يوم صحة» .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 313 ألفا و 285 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 37 ألفا 720 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.