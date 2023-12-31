الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الفحص المبكر عن الأورام بالمجان (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية الخاصة بالرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، تستهدف المواطنين من سن 18 سنة فما فوق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، الذي يعرض على قناة “Ten”، اليوم الأحد، أن الأورام من الأمراض الحساسة بشكل كبير لعامل الوقت، موضحًا أن فرص العلاج تكون عالية جدًا عند اكتشاف الأورام في وقت مبكر.

وأوضح، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين، دون تحمل أي تكاليف، وذلك من خلال توفير عدد كبير من الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بتقديم أفضل رعاية وخدمة صحية للمرضى، منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الخاصة بتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

المبادرة تستهدف 2.6 مليون شخص:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ2 مليون و676 ألفًا و237 شخصًا بالمجان، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، مما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، والذي يتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى إحالة 23 ألفًا و385 مواطنًا للكشف عن أورام الرئة، وإحالة 164 ألفًا و395 مواطنًا للكشف عن أورام القولون، بالإضافة إلى 115 ألفًا و257 للكشف عن أورام البروستاتا، و7 آلاف و180 مواطنة للكشف عن أورام عنق الرحم.

وأشار «عبدالغفار» إلى تقديم خدمات التوعية بالإقلاع عن التدخين لـ 94 ألفًا و70 مواطنًا، ضمن المبادرة، وإحالة 539 شخصًا إلى العيادات المتخصصة التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.