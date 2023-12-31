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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدهور الحالة الصحية لـ أسطورة بايرن ميونخ

فرانز بيكنباور
فرانز بيكنباور

يمر الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور بأزمة صحية صعبة بعد تدهورها في الأيام القليلة الماضية.

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ولم يتواجد الأسطورة فرانز بيكنباور في مدرجات ملعب أليانز أرينا كما اعتاد منذ فترة طويلة، قبل أن يعلق شقيقه من قبل أنه ليس بخير.

كان بيكنباور تعرض قبل كأس العالم في قطر العام الماضي لأزمة قلبية في عينه، ولم يستطع رؤية أي شئ بعينه اليمنى كما أنه لم يتمكن من مساندة منتخب بلاده.

أشارت التقارير الصحفية الألمانية، أن حالة الأسطورة بيكنباور تتدهور ولا تشهد أي صعود خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت تتحسن في السابق.

وتابعت أن أسطورة فريق بايرن ميونخ، تقاعد عن الحياة العامة ويعيش الآن في النمسا، لكنه يتواجد في المستشفى منذ فترة .

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