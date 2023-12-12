هاري كين على رأس تشكيل بايرن ميونخ أمام اليونايتد

كشف الجهاز الفني لبايرن ميونخ بقيادة توماس توخيل، عن تشكيل العملاق البفاري الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتقرر انطلاق المواجهة المرتقبة بين اليونايتد والبايرن في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي، أوبيميكانو، كيم، ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا، كيميتش، موسيالا.

خط الهجوم: كومان، سانيه، كين.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ نجح في التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما حل مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 4 نقاط.

بينما يأتي كوبنهاجن في وصافة المجموعة بـ 5 نقاط، وجلطة سراي ثالث الترتيب بنفس الرصيد 5 نقاط.