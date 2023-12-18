ليفركوزن يسير على درب بايرن ميونخ ودورتموند بأطول سلسلة لا هزيمة

يقدم باير ليفركوزن واحدة من أفضل انطلاقاته في تاريخ الدوري الألماني، جعلته يبسط يده على صدارة المسابقة مع اقتراب الموسم الحالي من منتصفه.

فرض ليفركوزن تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي ألونسو، نفسه في البوندسليجا بأرقام قياسية جعلته يسير على درب قطبي الكرة الألمانية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

أطول سلسلة لا هزيمة..

لم يتجرع باير ليفركوزن من كأس الخسارة في الموسم الحالي، ويعد هو الفريق الوحيد صاحب هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى.

نتائج ليفركوزن في البوندسليجا وعدم خسارته مع انتصاف الموسم الكروي، جعلته يحلم بمعادلة أطول سلسلة لا هزيمة قدمها فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دوتموند في تاريخ البوندسليجا.

البداية كانت عند بوروسيا دورتموند تحت قيادة المدرب المخضرم يورجن كلوب في موسم 2011/12، حينما حقق سلسلة لا هزيمة منذ الجولة السابعة وحتى نهاية الموسم، جعلته يحصد اللقب آنذاك، بمعدل 27 مباراة بدون خسارة.

بايرن ميونخ كان له نصيب من سلسلة اللا هزيمة وقع على 28 مباراة بدون خسارة في موسم 2013/14، بدأت من الجولة الأولى حتى خسارته في الثامنة والعشرين.

ليفركوزن هو الأخر يمني النفس للسير على خطى، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بمعادلة أو كسر سلسلة اللاهزيمة في البوندسليجا هذا الموسم من أجل ملامسة اللقب.

ويستعد ليفركوزن لخوض مباراته المقبلة أمام بوخوم، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة عشرة من البوندسليجا.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة بواقع 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات، وبأقوى خط دفاعي حيث لم يستقبل سوى 12 هدفًا فقط، وثاني أقوى هجوم برصيد 42 هدفًا، وفي المركز الثاني يأتي بايرن ميونخ بفارق 4 نقاط صاحب أقوى خط هجومي في البوندسليجا بفارق 5 أهداف عن متصدر الترتيب.