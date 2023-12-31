رفع 680 طن قمامة وأتربة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 540 طن قمامه و 40طن اتربه و100 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من المنطقه المركزيه وعلي الطرق السريعه وذلك بمشاركة8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه ان الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين، واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وباشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الاعمال تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول والجيش وحديقه شجرة الدر و عروس النيل، وتشغيل المكنسيات بشارع الجمهوريه وسعد زغلول والمشايه و الطريق الدائري وطريق المنصوره الغربي.

واستمرار رفع كفاءة شارع احمد الحسيني من الخطه الاستثمارية لمركز المنصوره و رفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش وعبد السلام عارف و الترعه و ساميه الجمل وأحمد ماهر وحي الجامعه وشارع كليه آداب والنخلة والصدر والجلاء والثانوية وجيهان و الجمهورية والمشاية والطميمي وميدان الشيخ حسانين وأبو عبده ومحمد فتحي والمدير وسندوب و المجزر والعبور ورفع كفاءه النظافه العامة بالطريق الدائري وطريق المنصوره الغربي وطريق المنصوره السنبلاوين و منطقه ابن زيد والحسيني والزعفران وتوشكي.

كد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.