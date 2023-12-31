الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يسقط أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

فولهام
فولهام

سقط اَرسنال بالهزيمة أمام فولهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في اللقاء الذي استضافة ملعب كرافن كوتيج.

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جاء التقدم في المباراة عن طريق الجانرز في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة من خلال المهاجم بوكايو ساكا.

فيما عاد فولهام في المباراة عن طريق اللاعب راؤول خيمنيز في الدقيقة 29، بينما أحرز بوبي ريد هدف فولهام الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ولم ينجح اَرسنال في العودة للمباراة، على الرغم من السيطرة على الكرة خلال أحداث الشوطين الأول والثاني من اللقاء.

ويحتل الجانرز المركز الرابع برصيد 41 بعد الخسارة من فولهام، بينما يأتي فولها في المركز الـ 13 بـ 24 نقطة، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا الموسم.

وبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيويور، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدوارد نكيتياه، بوكايو ساكا.

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