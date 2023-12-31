قائمة برامج راديو إنرجي في العام الجديد

أزاح راديو إنرجي 92.1، الستار عن قائمة برامجه للعام الجديدة 2024، والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، وتضم الخريطة تحتوي انطلاق برامج للمرة الأولى مع استمرار آخرى .

برامج راديو إنرجي في 2024

تضم خريطة برامج راديو إنرجي لعام 2024، برنامج المحطة الأساسي "إصحى بإنرجي" الذي يقدمه باسم كميل وسارة المنذر من الأحد إلى الأربعاء من 8 لـ 10 صباحا، ويتولى أحمد حسن تقديم حلقة الخميس من كل أسبوع في نفس الموعد.

وتعود زهرة رامي لتقديم برنامج "سيبها دايرة" من 6 لـ 8 مساء بعد فترة توقف، من الأحد للأربعاء أسبوعيا، فيما يقدم محمد طارق أضا برنامج "أضا أخف من أضا" لمدة ثلاثة أيام ( الاثنين – الأربعاء – الخميس) من 12 حتى 2 صباحا.

يقدم محمد طارق أضا برنامجه الرياضي "في التمانيات" من الأحد إلى الأربعاء كل أسبوع من الساعة 10 حتى 11 صباحا.

وتتسلم منه سلمى قاسم الهواء لمدة ساعة في تماما الـ 11 صباحا حتى الواحدة ظهرا ، لتقديم برنامجها الترفيهي "شيفت الصبح"، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ومن البرازيل يستمر صبري زكي في تقديم برنامجه "قول يا كبير"، من الأحد إلى الأربعاء لمدة ساعتين من 2 حتى 4 مساءا، إلى جانب برنامج "أخرة صبري" الخميس فقط من 10 مساءا حتى 12 صباحا.

ويتشارك وائل منصور مع منة عامر في تقديم برنامج "عيشها بإنرجي" من 4 حتى 6 مساءا، من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

يذيع باسم كميل برنامجه "DIGI TALK" كل خميس من 3 حتى 4 مساءا، وبعده برنامج "بجد في الراديو" مع مروان يونس حتى 6 مساءا، ثم "6 نقلات" مع أحمد الوكيل حتى 7 مساءا.

ويقدم راديو إنرجي برنامجا جديدا يذاع الخميس من كل أسبوع وهو "اشتري مني عالراديو"، ويقدمه كل من جمال رمزي، عبد الرحمن محمد، بدر نور" من 7 حتى 9 مساءا.

ويتشارك كل من رشا نجدي وسارة المنذر وباسم كميل في تقديم برنامج "لعبتك" الذي يذاع يوم الجمعة الساعة 6 حتى 9 مساءا.

يذاع يوم السبت من 6 حتى 8 مساءا برنامج "تخت أمرك" الذي يقدمه أحمد عدلي، وبعده برنامج رضوى العطار "ON THE BEAT" في نفس اليوم من 9 حتى 10 مساءا.