لاعب منتخب مصر للتجديف ينضم لفريق جامعة دريكسل الأمريكية

حقق لاعب منتخب التجديف المصري، مروان محمد مصطفى، إنجازا رائعا حيث حصل على منحة رياضية مهمة للانضمام إلى فريق التجديف بجامعة دريكسل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل المنحة الدراسة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة، مما يوفر لمروان فرصة ممتازة لمزج التفوق الأكاديمي مع احترافه في رياضة التجديف.

تلقي مروان عرض الحصول علي هذه المنحة بعد الإنجازات المذهلة التي حققها مع منتخب التجديف المصري، حيث حقق نتائج غير مسبوقة في بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة بايطاليا في عام 2022. يُعتبر مروان أول لاعب تجديف مصري في القارب الفردي تحت 19 سنة الذي يصل إلى النهائي B في هذه البطولة الصعبة، والتي تجمع أفضل 12 لاعبًا في العالم.

فاز مروان بالمركز الأول في إفريقيا في سباق المركب الفردي تحت 19 سنة في بطولة التجديف الأفريقية بالعلمين في عام 2022.

وكان مروان قد حقق المركز الأول بالمركب الفردي في البطولة العربية للتجديف الشاطئي بالشارقة بدولة الإمارات في عام 2021.

هذه الإنجازات البارزة تؤكد موهبة وإمكانات مروان في مجال رياضة التجديف.

عبر الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن سعادته وتهنئته لمروان بالحصول على هذه المنحة الرياضية الهامة. وأعرب مروان عن امتنانه للاتحاد المصري للتجديف وجميع المدربين على الدعم والرعاية التي قدموها له، مؤكدًا أنهم كانوا السبب وراء تحقيقه لهذه الإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المسابقات الدولية.

وأعرب مروان عن تفاؤله وتطلعاته للمستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المنحة ستكون خطوة مهمة في رحلته الرياضية في رياضة التجديف. وتمنى مروان أن يحقق المزيد من الانجازات والميداليات لمصر وأن يكون سفيرًا فخورًا للرياضة المصرية في جميع أنحاء العالم.

بهذه المنحة الرياضية القيمة، يستعد مروان لمغامرة جديدة في حياته الرياضية والأكاديمية بجامعة دريكسل. سيتاح له فرصة التعلم والتدريب مع فريق التجديف في بيئة دولية محفزة، مما يساعده على تحسين مهاراته والتنافس على مستوى عالمي.

مروان محمد مصطفى يعد نموذجًا ملهمًا للشباب المصري والرياضيين الطموحين. يثبت تفانيه وإصراره في تحقيق النجاح وتمثيل بلاده على المستوى الدولي. نتمنى لمروان كل التوفيق في رحلته القادمة ونتطلع إلى رؤيته يحقق المزيد من الإنجازات والمجد في رياضة التجديف.

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