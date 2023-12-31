1500 جنيه زيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2023

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 90 % خلال تعاملات عام 2023، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات العام، بالإضافة لارتفاع الطلب وسط تزايد الرغبات الشرائية من المواطنين للتحوط، والحفاظ على مدخراتهم، لاسيما مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 1500 جنيه خلال تعاملات العام، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 3350 جنيهًا، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وأشار، المدير التنفيذي "إمبابى" إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 4 % وبقيمة 125 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3175 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه

وأوضح، إمبابي، أن التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2153 دولارًا كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 4 ديسمبر الجاري.

وأضاف، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 1017 جنيهًا منذ بداية عملية طوفات القصى في 7 أكتوبر الماضي، حيث سجلت تعاملات جرام الذهب عيار 21 مستوى 2158 جنيهًا في هذا اليوم.

وأشار إمبابي، إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 3% في 2023، ليبلغ ارتفاع أسعار الفائدة 11 % خلال عامين، في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 1 % على 4 اجتماعات في 2023.

وأضاف، أن شهر يناير من العام الجاري، شهد الخفض الرابع لقيمة الجنيه، حيث تقرر خفض قيمته من 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيها للدولار بتراجع 30 %

تابع، وفي 7 سنوات، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 4 مرات، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، في حين كان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولا إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان في أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، ليبلغ إجمالي خفض قيمة الجنيه بنحو 70% منذ عام 2016.

ولفت، إلى أن سوق الصرف الرسمية شهدت حالة من الهدوء خلال العام، وبالتحديد منذ تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار في يناير 2023 ، حيث يجري التداول عند مستوى أقل من 31 جنيهًا، لكن، وفي المقابل تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية حاجز 50 جنيهًا، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات.