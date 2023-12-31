أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت سوق الصاغة في مصر حالة من التذبذب في أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية، اليوم الأحد، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل يبحثون عن مستجدات الوضع.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية:

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها.

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيها.

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيها.

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيها.

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيها.

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1800 جنيه.

الأونصة بيع 111,605 شراء 112,671 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيها.

الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيها.