مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بجامعة سوهاج يجري عدداً من التحاليل للعاملين بالدولة

شهد مركز "السموم الاكلينيكية والبيئة" بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، إقبال كبير من قبل المواطنين والعاملين بالدولة، لعمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي للدرجات الوظيفية العليا، حيث يستقبل المركز بمعدل ١٢٠ حالة يومياً.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان مركز علاج السموم بالمستشفي الجامعي يقدم العديد من الخدمات للجمهور الخارجي والعاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص، و منها إجراء تحاليل السموم والمخدرات للمواطنين، وكذلك للشركات والهيئات المختلفة، الي جانب توعية الجمهور بأخطار الأدوية والسموم وكيفية التعامل معها، وتدريب الأطباء من وزارة الصحة والجامعة علي استقبال وعلاج حالات التسمم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن مركز السموم الإكلينيكية والبيئة، يستقبل أكثر من ١٢٠ حالة في اليوم الواحد، لعمل إجراءات تحليل المواد المخدرة وتعاطي الكحليات لجميع الفئات من المرضي والموظفين المقبلين علي الترقي للدرجات الوظيفية العليا، بالاضافة الي تحليل مستوي عقار "الميسوتريكسات" الخاص بمرضي الأورام.

وأضاف الدكتور مينا فايز مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي ان المركز يعمل طوال أيام الاسبوع عدا العطلات الرسمية، وأن نتيجة التحاليل تظهر في نفس اليوم بمقابل مادي منخفض التكاليف، مضيفاً ان نتيجة التحاليل معتمدة ومعترف بها رسمياً ومختومه بشعار الجمهورية، وأسعارها تقل ٦٠٪؜ مقارنة بمثيلتها خارج المركز.