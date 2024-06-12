نماذج ناجحة فى ملتقى جامعة الفيوم

نماذج متميزة، رجال أعمال أصحاب قصص نجاح والمثابرة والجد والاجتهاد، وتجارب ملهمة تخطى العقبات والصعاب والاحباط، التميز يرفع قدر الانسان فى كل المجالات.

هذه عناوين خرج بها الحاضرون فى فعاليات، ملتقى مهارات القرن الحادى والعشرين وبناء الشخصية المؤثرة الذى عقد فى مبنى المكتبة المركزية فى جامعة الفيوم، اليوم الاربعاء، والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة.

وشهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ملتقى مهارات القرن الحادي والعشرين وبناء الشخصية المؤثرة الناجحة، والذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع مدرسة يوتوبيا ونادي روتاري بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، و الدكتورة رجاء أحمد عيد عميد كلية التربية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مدرسة يوتوبيا، ومحمد ميزار مساعد محافظ المنطقة الروتارية، و نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وأحمد طارق رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة اليانز، والدكتور أحمد سلامة المدير التنفيذي لشبكة معلومات الجامعة، والدكتور شريف معوض رائد أعمال ومدير ومطور مشروعات، والمهندس عمرو محمود مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس يوتوبيا.

خلال فعاليات الملتقى أكد الدكتور عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم تسعى لتقديم يد العون لأبنائها الطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج، مضيفا أن إدارة الجامعة تدعم بشدة كافة الأنشطة والأفكار والابتكارات لدى طلاب الجامعة، وتعمل بشكل مستمر على تنفيذ تلك الأفكار والابتكارات ودخولها حيز التنفيذ.

ورحب الدكتور عماد عبد السلام بالضيوف في رحاب جامعة الفيوم، مؤكدًا أن الملتقى يهدف إلى نقل الخبرات والتجارب الحياتية الناجحة إلى أبنائنا الطلاب وتحقيق الاستفادة من النجاحات التي حققها رجال الأعمال الشباب من خلال الاعتماد على الصبر والمثابرة والإصرار على تحقيق أحلامهم.

500 منظمة روتارى فى العالم

وصرح محمد ميزار، أن نادي روتاري منظمة دولية تضم حوالي 500 منطقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها تقوم بعدد كبير من الأنشطة في مختلف المجالات الصحية والبيئية بالإضافة إلى مناقشة القضايا الشبابية والعمل على دعمها وتطويرها.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة رجاء أحمد عن رؤية ورسالة مدرسة يوتوبيا مؤكدةً أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تهتم بها أيضًا منظمات الأمم المتحدة وليست المدارس فقط.

وأوضحت أنه توجد أربع مهارات رئيسية وهي التعلم الإلكتروني وحل المشكلات والتفكير الناقل والإبداع، وهي من أهم المهارات التي تسعى مدرسة يوتوبيا إلى تنميتها وتطويرها بشكل دائم ومستمر.

وخلال الملتقى انعقدت جلسة نقاشية لرجال الأعمال رأستها الدكتورة لمياء الباسل والذين قاموا بسرد قصص نجاحاتهم للطلاب، مؤكدين فيها ان الجد والمثابرة وخلق دوافع وعدم اليأس والاحباط هى اهم اسباب النجاح وان الانسان يمكنه التميز فى كل المجالات وان يحقق ذاته فى المجال الذى يجد نفسه فيه ولا يستسلم لمن يحبط طموحه واماله حتى لو كان اقرب الناس اليه وشارك فى الجلسة كل من الدكتور احمد سلامة استاذ نظم المعلومات فى الجامعة والدكتور شريف معوض رشدان والحاصل على الدكتوراة فى ادارة الاعمال وشرك مؤسس فى عدد من الشركات ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات وعمرو محمود مؤسس ورئيس مجلس ادارة مدارس يوتوبيا واحمد طارق خليل رئيس مجلس ادارة عدد من الشركات الطبية والخدمية .

وعلى هامش الملتقى قام الدكتور عاصم العيسوي بتكريم ضيوف الجامعة وإهدائهم دروع الملتقى، كما تم خلال الملتقى تقديم فقرة لأداء بعض العمليات الحسابية uc math قام بها طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة يوتوبيا.

وفي ختام الملتقى تم فتح باب النقاش وتوجيه أسئلة من الحضور لرجال الأعمال.

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