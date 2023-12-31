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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك ينعي عبد المنعم الحاج رئيس الترسانة الأسبق

عبد المنعم الحاج
عبد المنعم الحاج

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، عبد المنعم الحاج، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس نادي الترسانة الأسبق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين الرياضيين، والذي وافته المنية اليوم الأحد ، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية. 
 

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وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
قرعة كأس الرابطة ..
على صعيد آخر سحبت منذ قليل قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية في مقر اتحاد الكرة المصري بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلي 4 مجموعات.
يُذكر أن البطولة شهدت إعتذار فريقي الزمالك والأهلي عن عدم المشاركة في هذه النسخة، ليتواجد بها جميع أندية الدوري الأخري الـ 16 فريق.
وشهدت فعاليات القرعة وجود مواجهات من العيار الثقيل في المجموعة الأولي، بينما جاءت متوازنة في المجموعة الثالثة.

نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي
المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري البورسعيدي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

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