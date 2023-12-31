الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد

تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل علي، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، وفروعه بجميع أنحاء العالم بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ودعا المهندس إسماعيل علي، المولى عزو وجل أن يجعله عاما خيرا وأمنا وسلاما على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن ينعم على مصرنا الغالية بالآمن والسلام والاستقرار.

وعاهد رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، أبناء مصر على مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد والعطاء، داعيًا الشعب المصرى الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.

كما تمنى أعضاء الاتحاد بجميع فروعه حول أنحاء العالم، أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.