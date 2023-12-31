الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تواصل قصف المنازل والمساجد في قطاع غزة

مشهد لمنازل مدمرة
مشهد لمنازل مدمرة من جراء القصف الإسرائيلي

 تواصل إسرائيل قصف منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع المحاصر في اليوم الـ86 من العدوان الاسرائيلي على غزة مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وحسب وكالات الأنباء ،  اليوم الأحد باصابة 10 فلسطينيين في قصف مدفعي اسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في معسكر خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة على مدرسة خان يونس الابتدائية سهام أ في معسكر خان يونس جنوبي قطاع غزة ما أوقع عددا من الإصابات.

كما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في محافظة خان يونس.

وقصفت طائرات اسرائيلية منزلا في وسط مخيم المغازي مما أوقع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصف الطيران الحربي مسجدي الصحابة والمهاجرين ومقر جمعية الصلاح في مخيم المغازي.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع الليلة الماضية.

كما استشهد 3  فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط القطاع أيضا

بدوره، وصف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا الأوضاع في غزة بأنها كارثية للغاية ولا يمكن لمدينة رفح استيعاب كل سكان القطاع.

وقال أبو حسنة نحتاج إلى مواصلة قوافل الإغاثة إلى مدينة غزة لأن هناك مجاعة حقيقية. مضيفا مئات الآلاف من الفلسطينيين قد يتناولون وجبة كل يومين أو ثلاثة في جنوب غزة.

وتابع هناك انهيار للمنظومة الصحية والبيئية في قطاع غزة ولدينا تخوفات من انتشار الكوليرا.

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