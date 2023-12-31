فيفي عبده تودع عام 2023 بـ"كب لافت" وغادة عبدالرازق تعلق

تفاعلت النجمة غادة عبدالرازق مع أحدث إطلالات الفنانة فيفي عبده التى شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بالانستجرام، وجاء التعليق مؤيد لها، قائلة: " إيه الحلاوة والجمال دة بسم الله وما شاء الله حبيبتي ربنا يحفظك من اى شر يا رب حبيبتي ".

وبدت فيفي عبده بإطلالة جذابة، مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، من اختيار خبير الموضة زياد بربر الصالح، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الكريب باللون الأسود ونسقت عليه وشاح بلون الأبيض، الفستان حمل توقيع بيرلا مما عكس أنوثتها بشكل ناعم.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

فيفي عبده

فيفي عبده من مواليد 26 أبريل 1953 ، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

حياتها

وُلدتْ لأب يعمل صول شرطة. بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص. تزوجت في سنة 1975 من رجل أعمال يدعى "كمال مجاهد"، وأنجبا ابنتهما الكبرى عزة، وبعد انفصالها عنه، تزوجت عدة مرات. وفي سنة 1987، تزوجت زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي»، وأنجبت منه أبنتها «هنادي» (1988 - ).

فيفي عبده

بدايتها

ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

فيفي عبده

أدوارها

اقتبست عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم وزير في الجبس مع الفنان صلاح ذو الفقار وفيلم امرأة واحدة لاتكفي مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.

فيفي عبده

اختيارها أمًا مثالية

في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر بعد أن اخْتِيرتْ أمًا مثالية لعام 2014 خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.