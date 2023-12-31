الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية البريطاني يحمل إيران مسئولية منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

آدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إيران بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، محملًا أياهم المسئولية الكاملة.

txt

معركة بين الحوثيين والمروحيات الأمريكية في البحر الأحمر

txt

خبير عسكري يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين (فيديو)

وقال كاميرون، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"   إنه أوضح في مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران تتقاسم المسئولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف أوضحت أن إيران تتقاسم المسئولية عن منع هذه الهجمات، بالنظر إلى دعمها الطويل الأمد للحوثيين".

وأضاف أن الهجمات "تهدد أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة “ميرسك” للشحن البحري تعرض إحدى سفنها "ميرسك هانجتشو" إلى هجوم أثناء توجهها من سنغافورة إلى قناة السويس، اليوم الأحد.

وقالت الشركة، إن السفينة تعرضت لهجوم قرب ميناء الحديدة لكنها لم تصب بضرر واستكملت طريقها، مشيرة إلى أن السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالا.

وأوضحت “ميرسك”، أنه حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر وعندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن، لاحظ الطاقم وميضا على سطح السفينة، بحسب شبكة "العربية".

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.

مواد متعلقة

معركة بين الحوثيين والمروحيات الأمريكية في البحر الأحمر

سمير فرج يكشف سبب رفض مصر محاربة الحوثيين.. وموعد انتهاء توترات باب المندب

قيادة أمريكية تعلن عن تجدد هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر

وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يؤكدان أهمية معالجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

هل تتأثر قناة السويس بهجمات الحوثيين على سفن إسرائيل؟ .. خبير دولي يوضح
الجريدة الورقية