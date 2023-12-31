عاجل
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

معركة بين الحوثيين والمروحيات الأمريكية في البحر الأحمر

زوارق الحوثي
زوارق الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مهاجمة زوارق للحوثيين لسفينة تجارية تابعة لميرسك في البحر الأحمر، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد. 

txt

سمير فرج يكشف تأثير تهديدات الحوثي على قناة السويس

txt

الحوثي يهدد بضرب البوارج الأمريكية.. ماذا يحدث في البحر الأحمر؟

وأضافت أن زوارق للحوثيين أطلقت النار على مروحيات أمريكية بالبحر الأحمر، التي استجابت لنداء الاستغاثة من السفينة.

أمريكا أغرقت 3 زوارق للحوثيين

وأوضحت أن زوارق للحوثيين اقتربت حتى 20 مترًا من سفينة تابعة لميرسك، وأفرادها حاولوا الصعود على متن السفينة. 

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن المروحيات الأمريكية أغرقت 3 زوارق حوثية من أصل 4 وقتلت طاقمها.

الجريدة الورقية