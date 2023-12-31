معركة بين الحوثيين والمروحيات الأمريكية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مهاجمة زوارق للحوثيين لسفينة تجارية تابعة لميرسك في البحر الأحمر، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.

وأضافت أن زوارق للحوثيين أطلقت النار على مروحيات أمريكية بالبحر الأحمر، التي استجابت لنداء الاستغاثة من السفينة.

أمريكا أغرقت 3 زوارق للحوثيين

وأوضحت أن زوارق للحوثيين اقتربت حتى 20 مترًا من سفينة تابعة لميرسك، وأفرادها حاولوا الصعود على متن السفينة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن المروحيات الأمريكية أغرقت 3 زوارق حوثية من أصل 4 وقتلت طاقمها.