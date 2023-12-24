خبير عسكري يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين (فيديو)

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سبب عدم دخول مصر في التحالف الدولي لصد هجمات الحوثيين تحت قيادة أمريكا، قائلا إن مصر لا تدخل في أي حلف منذ عهد الرئيس عبد الناصر.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد،مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الدخول في التحالف الدولي لصد هجمات الحوثيين ، لأن هذا معناه أن معدات وأليات الحلف يمكنها دخول مصر في أي وقت مثلما يحدث في حلف الناتو.

40% من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب وبعدها قناة السويس

وأشار سمير فرج إلى أن 40% من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب وبعدها قناة السويس، لافتا إلى أن بعض شركات الملاحة قررت أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح المفكر الإستراتيجي، أن قرار شركات الملاحة البحرية، سببه هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما يرفع التكلفة وبالتالي ينعكس على العالم كله.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، اليوم الأحد، عن إطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.



وقالت القيادة المركزية ، بحسب ما نقلته وكالة انباء اللشرق الأوسط ، إن المدمرة الأمريكية "لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة، مشيرة إلي أن صاروخ سقط بالقرب من ناقلة نفط تحمل العلم النرويجي والآخر أصاب ناقلة تحمل العلم الهندي بدون وقوع إصابات .