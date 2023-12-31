الأمم المتحدة تحذر من عواقب حرب غزة على المنطقة بالكامل

بث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا أمميًا بشأن حريق إقليمي أوسع نطاقا كلما طال أمد الصراع في غزة، نظرا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة، معربا عن قلقه البالغ من العواقب المدمرة إزاء امتداد الصراع المتصاعد إلى المنطقة بأكملها.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، قال الأمين العام إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق والذي يهدد بتصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان .

كما أعرب عن قلقه حول الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وكذلك هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة .

وحث "جوتيريش" جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة، وناشد جميع أعضاء المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع التصعيد الإقليمي. وكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وعلى الصعيد الإنساني، قال مدير شؤون الأونروا في غزة، "توم وايت"، إن ما لا يقل عن 100 ألف نازح تدفقوا إلى رفح خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تفاقم الظروف السيئة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، خاصة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طول الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي.

كان العاملون في المجال الإنساني للأمم المتحدة، قد حذروا الأسبوع الماضي، من أن أسرة واحدة من كل أربع أسر في غزة تعاني من الجوع "الكارثي".

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي قد حذر أيضا من خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتوفر ما يكفي من الغذاء والماء النظيف وخدمات الصحة والصرف الصحي، وذلك وفقا لتقرير يُعرف بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.