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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

وزير الأوقاف الفلسطيني
وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق يوسف سلامة

استشهد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق يوسف سلامة، في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.

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مركز الملك سلمان يعلن عن عبور قافلة مساعدات سعودية من رفح إلى غزة

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نتنياهو: الحرب في قطاع غزة ستستمر لأشهر

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال، القصف الجوى والبرى والبحرى على أنحاء متفرقة وسط كارثة إنسانية متفاقمة بمشاركة 30 ألف عنصر فى معركة خان يونس جنوباً بـ6 ألوية مقاتلة، 6 ألوية كاملة تقاتل منذ شهر ونصف بينما ينضم لواء سابع بعد فشل القوات فى إحراز تقدم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر فى المخيم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذى يشهد منذ 4 أيام قصفًا مكثفًا جوًا وبرًا، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

مجازر الاحتلال في غزة

أطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم «جباليا» شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبًا.

ووثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال على مدنيين، تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء ليظهر فى مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، فى مشهد مستمر لجرائم المحتل الصهيوني النازي للشهر الثالث على التوالى واعتقل الاحتلال مصابين داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرق قلقيلية، بالضفة المحتلة. 

دمرت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت المئات من الطواقم الطبية.

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