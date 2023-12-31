الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

180 شاحنة مساعدات تدخل ميناء رفح تمهيدًا لإيصالها إلى غزة

180 شاحنة مساعدات
180 شاحنة مساعدات تدخل ميناء رفح تمهيدًا لإيصالها إلى غزة

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 180 شاحنة دخلت اليوم، الأحد، محملة بالمساعدات الإغاثية عبر ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم ، ومعبر العوجة، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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وقال مصدر مسئول في شمال سيناء إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب .. مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه يجرى إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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