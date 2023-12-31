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الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: 436 قتيل ومصاب بـ 12 مجزرة بغزة خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة، خلال 24 ساعة وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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الاحتلال يقصف مخيمات بالضفة بطائرة مسيرة

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حصاد عمليات القسام ضد الاحتلال في 24 ساعة

أعلنت "الصحة الفلسطينية"، في بيان ، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21822 شهيدا و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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