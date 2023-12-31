الاحتلال يقصف مخيمات بالضفة بطائرة مسيرة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة مخيمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات واستعانة جيش الاحتلال بطائرة مسيرة في قصف المخيمات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن فلسطينيين اثنين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرات مسيرة على مُخيم "طولكرم" بمدينة "طولكرم" التي تتعرض للاقتحام منذ الليلة الماضية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشعيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بوصول إصابتين أحدهما خطيرة. وتقتحم القوات مخيم "نور شمس" في طولكرم منذ أكثر من 10 ساعات.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم "عسكر" القديم شرق محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة.

واعتلى القناصة أسطح المنازل في المخيم، وسط اندلاع اشتباكات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة "أريحا"، ومخيم "عقبة جبر" شرق الضفة، وداهمت عدة أحياء، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عند دوار الشهداء وسط المُخيم.