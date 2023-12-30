حصاد عمليات القسام ضد الاحتلال في 24 ساعة

نفذت كتائب القسام عدة عمليات قتالية منذ صباح اليوم حتى الآن، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فى مناطق عدة داخل غزة، أسفرت عن استهداف جنود وتدمير آليات عسكرية من المسافة صفر.

حصاد عمليات القسام اليوم السبت:

تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".

كتائب القسام تفّجر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بعد عودتهم من مناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، مجاهدو القسام يبلغون عن استهدافهم دبابتين صهيونيتين وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وتفجير عبوة "شواظ" في دبابة ثالثة.

مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ويوقعون أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح.

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كتائب القسام تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

كتائب القسام تدك تجمعات جنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

كتائب القسام تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح